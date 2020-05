Mettmann : Strom- und Wassernetz soll leistungsfähiger werden

Die Kleingartenanlage am Pfingstgarten in Mettmann. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Das Stromnetz in Mettmann wird kontinuierlich ausgebaut und erneuert: In diesem Jahr will die Stromnetzgesellschaft Mettmann Am Pfingstgarten rund 100.000 Euro in das Stromnetz investieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(hup) Kooperationspartner für den Ausbau ist der Verteilnetzbetreiber Westnetz GmbH, heißt es in einer Mitteilung.330 Meter Stromkabel mit einer Spannung von 400 Volt werden in der Straße Am Pfingstgarten erneuert und verstärkt, dabei erhalten 21 Haushalte einen neuen Hausanschluss. Betroffen sind die Haushalte Am Pfingstgarten 1 bis 37. Das vorhandene Kabel hat in diesem Bereich seine Kapazität erreicht und die neuen Leitungen sind leistungsfähiger. Die Bauarbeiten beginnen am 11. Mai und die Fertigstellung ist Ende August geplant. Im Zuge dieser Maßnahme erneuert die Netzgesellschaft Düsseldorf mbH die Trinkwasserversorgungsleitung inklusive der Hausanschlüsse im Bereich der Hausnummern 2 bis 29.