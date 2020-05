Feierabendbier und Absacker wieder in der Lieblingskneipe genießen : Gastwirte sehnen Wiedereröffnung herbei

Feierabendbier und Absacker wieder in der Lieblingskneipe genießen

Das Irish Pub „Dingle‘s“ öffnet am Montag wieder. Mitarbeiter Tom Köster achtet bei der Bestuhlung der Terrasse auf den behördlich verordneten Abstand - ebenso wie seine Kollegen aus den anderen gastronomischen Betrieben in Mettmann. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Die Wirte hoffen auf ein bisschen mehr Normalität. Dass sie nun öffnen dürfen, stimmt sie zuversichtlich – verleitet aber nicht zu Euphorie. Zu massiv waren die Einbußen, die sie während der Zwangspause einstecken mussten.

Ab Montag ist der Einkehrschwung zum Feierabendbier in die Lieblingskneipe wieder möglich. Theoretisch. Praktisch müssen einige Bedingungen erfüllt werden, beim Kneipier seines Vertrauens sollte zuvor reserviert worden sein. Und obwohl auch die Gastronomen viele lange Listen abarbeiten mussten, um nun wieder Gäste begrüßen zu dürfen, atmet die Branche auf.

„Wir freuen uns wie Bolle“, beschreibt Peter Ratajczak wohl stellvertretend für alle die Gefühlsgemengelage. „Jetzt haben wir wieder mehr Timbre in der Stimme, denn wir haben ein Ziel.“

Perspektive Die Bundesregierung stellt nach Verkündung des Stufen-Modells für entsprechende Betriebe weitere Hilfen für Gastronomie und Hotels in Aussicht. Diese Branchen seien besonders betroffen, selbst wenn jetzt Schritt für Schritt wieder geöffnet werde, erklärte Thomas Bareiß, Mittelstands- und Tourismusbeauftragter der Bundesregierung.

Sein Irish Pub hatte seit St. Patrick’s Day geschlossen. „Wir hatten 60 Tage keinen Umsatz und die Kosten laufen weiter“, beschreibt der Gastronom Ausgaben für Miete, Versicherungen und Beiträge für die Berufsgenossenschaft. Außerdem musste er wie so viele Kollegen Kurzarbeit anmelden. „Wir sind ein gestandenes Familienunternehmen“, beschreibt er sich plus Ehefrau Helga im Team mit Festangestellten und Aushilfen. „Aber noch länger hätten wir nicht durchgehalten.“

Mit Sorgen um schlimme wirtschaftliche Abstürze ist er nicht allein. „Ja, ich freue mich riesig“, pflichtet auch Nikolaus Karagiannis vom „Türmchen“ bei. „Aber ich habe auch Bauchweh, weil ich nicht weiß, wie die Stimmung ist mit Maske, Hygienevorschriften und dem einzuhaltenden Abstand. Und eventuell gibt es auch Gäste, die in jeder Kleinigkeit ein Problem sehen.“

Mit der einst von Peter Alexander in „Die kleine Kneipe in unserer Straße“ besungener Romantik hat das Gastro-Gewerbe schon lange nichts mehr zu tun. Davon weiß auch Mladen Ivankovic, Betreiber des „Frankenheim“ ein trauriges Lied zu singen. Die Umsatzeinbußen beziffert er mit 100 Prozent. „Wir freuen uns riesig die Stammgäste wiederzusehen“, die erzwungene Pause nutzte er zur Renovierung und um die behördlichen Auflagen umzusetzen. So gibt es neue Kennzeichnungen und Beschriftungen, Aus- und Eingang sind neu strukturiert. Auch „Pizzaleum“-Betreiber Martin Roos war aktiv: der Mindestabstand zwischen den Tischen beträgt zwei Meter, damit Begegnungsverkehr entfällt, gibt es nur eine Laufrichtung, die Kinderspielecke ist passé und Aus- und Eingang sind entkoppelt, der Ausgang geht jetzt über die Terrasse.