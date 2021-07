Im „Kio-Markt“ : Neue Post-Filiale in Süchteln

Süchteln Gut ein Vierteljahr, nachdem die Post-Filiale an der Hochstraße in Süchteln geschlossen hat, eröffnet die Deutsche Post am Montag, 23. August, an der Grefrather Straße eine neue. Im „Kio-Markt“, Grefrather Straße 167, können die Kunden montags bis samstags von 6 bis 22.30 Uhr zum Beispiel Brief- und Paketmarken oder Packsets kaufen.

Auch die Annahme von Brief- und Paketsendungen sowie Auskünfte zu Produkten und Service gehören zum Angebot der neuen Filiale.

