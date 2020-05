Lebensalltag in der Corona-Epidemie : Das Leben trotz Corona genießen

Mettmann Die neue Normalität beinhaltet das unabsehbar lange Leben mit der Pandemie. Bisher Ungewohntes wie der verpflichtende Schutz für Nase und Mund verschwindet nicht schnell. Die meisten tragen es mit Fassung.

Beispielsweise beim Friseurbesuch. Nach sechs Wochen Zwangsverwilderung stürmen die Leute die Friseurläden. „Ich bin ein Glückspilz“, freut sich Mirjam Götz darüber, einen Termin ergattert zu haben. Neuerdings ist das Drumherum beim Friseurbesuch – nicht nur wegen der Maske – anders. „Zunächst habe ich mir die Hände desinfiziert“, beschreibt sie das typische Prozedere, „dann in eine Liste eingetragen und wurde dann zu einem Platz geführt.“ In den typischen Sound von Föhn und Scherengeklapper kommt nun „durchgängiges Telefongeklingel“, über das sich die Friseurmeister freuen. Hinter vorgehaltener Hand aber wird geschimpft, denn ineinandner verzahntes Arbeiten ist wegen der Hygiene- und Abstandsregeln unmöglich – was sich in der Bilanz zeigen wird. „Ich fand es komisch ohne Kaffee“, erinnert sich Mirjam Götz. „Und ich konnte auch nicht lesen, was bei Königs los ist“, denn Illustrierte sind derzeit tabu. „aber es ist wie es ist und da hilft kein Jammern“, sagt die Mettmannerin. „Ich bin froh, dass ich jetzt wieder eine vorzeigbare Frisur habe.“