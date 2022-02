Hochdahl : Schüler werden zu Unternehmern

Erkrath Die Kiosk-Arbeitsgemeinschaft der Realschule Hochdahl hat sich mit Unterstütung von Experten und Förderverein zu einer Genossenschaft gemausert.

Von der Privatkundenbetreuung der örtlichen VR-Bank hatte es bei der Gründung wertvolle Hilfestellung in Sachen Gründungsform einer Genossenschaft und Finanzen gegeben. Bei der ersten Arbeitssitzung der frisch aus der Taufe gehobenen Schüler-Genossenschaft galt es nun, die Mitglieder von Aufsichtsrat und Vorstands zu wählen. Johanna Köhnen und Marie Weige, zwei von zehn Mitgliedern der klassen-übergreifenden Arbeitsgemeinschaft (AG), an der Schülerinnen und Schüler des 9. und 10. Jahrgangsstufe teilnehmen können, führten durch die zahlreichen Punkte der Tagesordnung. Los ging es aber mit dem RSH-Schul-Song.

Die Schüler-AG der Realschule Hochdahl, W.I.A., startete mit der offiziellen Gründung einer Schüler-Genossenschaft am 22. Februar. Anteilsscheine zu 8 Euro wurden bei der Vollversammlung an rund 30 Zeichnende ausgegeben, darunter Bürgermeister, Handwerkerkreis, zahlreiche Lehrer und Schüler, die Mitglied der den Kiosk betreibenden AG werden. Auch das benachbarte Gymnasium Hochdahl hat eine solche Schülergenossenschaft.

AG-Leiter und Lehrer Christian Schotte, der Sozialwissenschaften, Politik und Geschichte unterrichtet, wusste zu berichten, dass er die erste von weiteren E-Mails in Sachen Schüler-AG, die insgesamt „locker in den hohen dreistelligen Bereich gehen“, am 6. November 2019 geschrieben hat. Es hätten schließlich so komplizierte Dinge wie Erstellung einer Satzung, Fragen der Haftung, der Versicherung, die der Förderverein der Schule übernommen hat, und darüber hinaus noch einiges anderes geklärt werden müssen. Die AG habe sich schließlich für die Rechtsform der Genossenschaft entschieden, weil die „nachhaltig, sozial und demokratisch im Vergleich mit anderen Rechtsformen“ sei.