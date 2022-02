Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zwei Todesfälle und knapp 1500 Neuinfektionen

Kreis Mettmann Drei Tage lang meldete der Kreis Mettmann satt vierstellige Zuwächse bei den Neuinfektionen. Die Zahl der Covidkranken stieg seit Montag um fast 2100 Fälle. Vier Todesfälle gab es in dieser Woche.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Freitag 8176 Infizierte erfasst, 623 mehr als am Donnerstag. Davon leben in Erkrath 737 (+56; 125 neu infiziert), in Haan 523 (+7; 68 neu), in Heiligenhaus 417 (+52; 97 neu), in Hilden 911 (+97; 159 neu), in Langenfeld 1016 (+87; +168), in Mettmann 720 (+50; 110 neu), in Monheim 704 (+64; 131 neu), in Ratingen 1227 (+97; 252 neu), in Velbert 1455 (+102; 305 neu) und in Wülfrath 466 (+11; 62 neu).