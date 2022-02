Kultur in Wülfrath : Wülfrath braucht eine Struktur für das Kulturleben

Kultur in Wülfrath

Wülfrath Ein externes Büro soll einen Kulturentwicklungsplan aufstellen. Der Stadtkulturbund begrüßt das Vorhaben. Die Entscheidung trifft der Rat der Stadt.

Der Kulturausschuss berät in seiner kommenden Sitzung am 1. März über die Beschlussvorlage zur künftigen Ausrichtung der städtischen Kulturarbeit. Denn die vorhandene halbe Stelle in der Verwaltung sei nicht ausreichend, ist sich das Gremium nach der Einberufung einer interfraktionellen Runde einig. Im interkommunalen Vergleich belege die Kalkstadt damit den letzten Platz. Dabei sei Kultur ein wesentlicher Standortfaktor, um sich von anderen Städten abzuheben. Aktuell wird das vor allem von den vielen ehrenamtlichen Vereinen übernommen. Doch auch die Ehrenamtler brauchen von städtischer Seite einen festen Ansprechpartner.