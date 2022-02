Bildung in Düsseldorf : Schüler der International School werden zu Diplomaten

Die international School Düsseldorf liegt an der Niederrheinstraße in Kaiserswerth. Von dort aus wurde nun weltweit agiert. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf An der International School in Düsseldorf-Kaiserswerth wurde die Arbeit der Vereinten Nationen simuliert. Dabei musste die Schule für Afghanistan agieren und die Werte des Landes vertreten.

Am Ende konnte die Konferenz 88 Beschlüsse fassen, welche sich unter anderem mit Maßnahmen zu verbessertem Zugang zu sauberem Wasser und zu steigender Jugendbeteiligung bei der Klimakrise beschäftigen. Diese werden in der Bibliothek des Hauptquartiers der Vereinten Nationen in New York aufbewahrt.