Klimaschutz im Kreis Mettmann : Vorbildlich sanierte Häuser gesucht

Hausbesitzer, die ihr Haus energetisch saniert haben, können sich bis zum 30. Juni um eine Auszeichnung der Initiative „ALTBAUNEU“ des Kreises Mettmann bewerben. Die Kampagne unter dem Motto „Ausgezeichnet! Gut gebaut.“ geht am 1. März offiziell an den Start und rückt die Themen Sanierung und Energieeffizienz in den Mittelpunkt.