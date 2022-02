im wortlaut Erklärung von sechs Fraktionen des Kreistages Mettmann : „Gesellschaftlicher Zusammenhalt gefährdet“

Gemeinsame Position von insgesamt sechs, im Kreistag Mettmann vertretenen Fraktionen zu den „Corona-Spaziergängen“ im Kreis Mettmann.

„Seit zwei Jahren stellt uns die Corona-Pandemie vor große Herausforderungen: Besonders Familien, Kinder und Jugendliche, aber auch ältere Menschen und vulnerable Gruppen sind von den Einschränkungen des täglichen Lebens betroffen. Zudem leiden einzelne Berufsgruppen wie Kulturschaffende, gastronomische Betriebe und der Einzelhandel besonders unter den Beschränkungen. In Kliniken und Pflegeheimen gehen Ärztinnen und Ärzte sowie das Gesundheits- und Pflegepersonal derweil täglich bis an ihre Grenzen und darüber hinaus, um an Corona Erkrankten zu helfen und – bei aller Vorsicht – den regulären Betrieb weiter aufrecht zu erhalten.

Die Pandemie beeinträchtigt den Alltag von uns allen und verlangt uns viel ab. In dieser Zeit zählen Zusammenhalt, Achtsamkeit und Solidarität, aber auch Nachsicht, Umsicht und Geduld. Denn auch wenn sich nicht jeder bislang beschrittene Weg tatsächlich als zielführend herausstellt, so ist doch klar, dass die Verantwortlichen auf allen Ebenen und mit allen Mitteln versuchen, das Beste zu tun, gesundheitlichen Schaden von den Menschen abzuwenden und dabei Wirtschaft, Handel und Kultur gut durch die Krise zu bringen.

Nichtsdestotrotz müssen wir in Politik und Gesellschaft weiter diskutieren und gemeinsam den besten Weg suchen, um möglichst gut und in absehbarer Zeit aus dieser Pandemie herauszukommen. Dem persönlichen Ärger und Frust über die Corona-Schutzmaßnahmen Luft zu machen und sein Demonstrationsrecht wahrzunehmen, ist Teil unseres demokratischen Diskurses. Für diesen stehen die unterzeichnenden Parteien jederzeit ein. Demokratische Spielregeln mit unangemeldeten „Corona-Spaziergängen“ zu umgehen und Infektionsschutzanordnungen bewusst zu ignorieren, überschreitet die Grenzen des rechtlich zulässigen Verhaltens, gefährdet den gesellschaftlichen Zusammenhalt und den notwendigen Gesundheitsschutz der Bevölkerung, der ebenso Bestandteil unserer im Grundgesetz verbrieften Rechte ist.

Wir betonen das Recht auf Demonstrationsfreiheit als Form der demokratischen Meinungsäußerung. Dazu gehört, sich an die zum Schutz der Allgemeinheit bestehenden demonstrationsrechtlichen Gesetze und Anordnungen zu halten und diese nicht durch vorgebliche „Spaziergänge“ zu umgehen. Jede Bürgerin und jeder Bürger muss selbst prüfen und einschätzen, ob er mit einer Teilnahme an einem „Spaziergang“ oder einer ordnungsgemäß angemeldeten Demonstration sein legitimes Recht auf demokratische Teilnahme wahrnimmt oder nicht vielmehr Demokratiefeinden und Verschwörungstheoretikern den Boden bereitet. Wir werden weder zur Teilnahme an „Spaziergängen“ und Demonstrationen aufrufen noch selbst an diesen teilnehmen, deren Veranstalter offensichtlich antidemokratische Ziele verfolgen. Wir fördern im Gegenteil alle Initiativen und Aktionen im Kreis Mettmann für ein friedliches Miteinander.