Erkrath : Feuerwehr bittet um Respekt für ihre Arbeit

(RP) Die Feuerwehr ärgert sich über Autofahrer, die Absperrungen missachten. Sie sichere damit Einsatzstellen ab, um Gefahren für Verkehrsteilnehmer und Einsatzkräfte zu minimieren – sei es gegen den fließenden Verkehr, Brand- oder Explosionsgefahr und wie in den vergangenen Tagen wegen umstürzender Bäume oder herabfallender Ästen. „Leider mussten wir wieder einmal erleben, dass eine Einsatzkraft verbal und körperlich angegangen wurde, nur weil jemand meinte, er müsste unbedingt durch die Einsatzstelle laufen“, berichtet die Feuerwehr. Auch Aussagen wie „ich lasse mir nichts verbieten“, „die Absperrung hat nichts zu bedeuten“ oder „die Absperrung hat keine Notwendigkeit“ seien an der Tagesordnung. Autofahrer missachteten bewusst eingerichtete Absperrungen und umkurven diese, nur um auf dem schnellsten Wege weiterzukommen. Das Prinzip „Freie Fahrt für freie Bürger“ gefährde die Einsatzkräfte und die Maßnahmen für die Allgemeinheit. Dabei schaffe die Wehr es fast immer, schon aus dem laufenden Einsatz heraus in den sozialen Netzwerken die einsatzbedingten Sperrungen zu melden, damit Bürger sich darauf einstellen könnten. „Wir machen unseren Job für die Sicherheit aller, egal bei welchem Wetter, bei Tag und bei Nacht, an Wochenenden und an Feiertagen wirklich gerne. Aber solche Situationen lassen uns einfach nur maßlos enttäuscht und ratlos zurück. Wir wollen einfach nur ein wenig Verständnis und vor allem Respekt“, so der Appell der Retter.