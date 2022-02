Einschulung der Erstklässler : Großer Ärger wegen Schul-Anmeldungen

Viele Eltern möchten, dass ihre Kinder in Gierath zur Schule gehen. Doch die Zahl der Plätze ist knapper als sonst, da nur noch eine Eingangsklasse gebildet wird. Kinder aus weiter entfernten Dörfern werden wohl das Nachsehen haben. Foto: Dieter Staniek

Jüchen Die Lindenschule wird im Sommer in Gierath nur eine Eingangsklasse bilden, in Stessen aber zwei. Das sorgt für Unmut bei vielen Eltern, die damit rechnen müssen, dass ihr Kind nicht nach Gierath kommt. Eine Initiative protestiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carsten Sommerfeld

Der Valentinstag soll eigentlich Schönes bescheren, doch das Schreiben, das Vanessa Peschkes aus Hoppers und andere Eltern am 14. Februar erhielten, sorgt seitdem für Unmut und Verärgerung. Es geht um die Anmeldung ihrer Kinder an der Lindenschule, einer Verbundgrundschule mit Standorten in Gieraht und Bedburdyck-Stessen. Die Schulleitung informierte in der Mail über eine Entscheidung der Stadt als Schulträger, im Sommer anders als in früheren Jahren, an der Schulstraße in Gierath nur noch eine statt zwei Eingangsklassen zu bilden, in Stessen dagegen zwei statt bislang einer. Die Folgen werfen die Pläne vieler Eltern über den Haufen, zudem fühlen sie sich unzureichend informiert. Rund 20 Eltern haben sich in einer Initiative zusammengeschlossen.

Lesen Sie auch Anmeldeverfahren für Schulen in Neuss : CDU bricht heftige Schuldebatte los

Betroffen ist unter anderem die Familie von Vanessa Peschkes, die im Herbst ihren jetzt sechs Jahre alten Sohn in der Lindenschule angemeldet hat und Gierath als Standortwunsch angegeben hat. „Wir haben unseren Sohn vorher gezielt in eine Kindertagesstätte in Gierath geschickt, er sollte dort Freunde gewinnen, mit denen er dann auch in die Grundschule geht“, berichtet die 44-Jährige. Freundschaften zu schließen sei während der Pandemie mit Notbetreuung und zeitweiser Kita-Schließung schwierig gewesen, aber: „Er hat im Kindergarten zwei dicke Freunde.“

Info Ganztagsbetreuung an der Lindenschule Betreuung heute An der Verbundschule insgesamt werden laut Stadt zurzeit 130 Kinder betreut, 75 in Gierath und 55 in Stessen. Betreung im nächsten Schuljahr Fürs kommende Schuljahr sind laut Stadt bereits 49 Kinder neu angemeldet worden. Eine Erweiterung der OGS-Plätze sei in Gierath nicht möglich, wohl aber in Stessen.

Ob der Sohn aber mit seinen Freunden gemeinsam den ersten Schultag in Gierath erleben wird, ist äußerst zweifelhaft, da dort, wie der Stadtrat im Dezember beschlossen hat, im Sommer nur eine erste Klasse eingerichtet wird. „Die 29 Kinder, für die Gierather Schule die wohnortnächste Schule ist, werden vorrangig berücksichtigt“, heißt es in der Mail der Schule. Hoppers dagegen liegt weit entfernt. Die Eltern sollten angeben, ob sie mit einer Einschulung in Stessen einverstanden sind, Vanessa Peschkes und andere sind es nicht.

„Eine Einschulung in Stessen würde die entstandenen Verbindungen kappen, und das nach einer wegen Corona ohnehin schwierigen Kita-Zeit“, betont sie und kritisiert: „Warum ist die Entscheidung nicht bereits vor dem Anmeldeverfahren gefallen, damit wir Eltern uns darauf hätten einstellen und vielleicht eine andere Schule suchen können. Viele Eltern sind unsagbar sauer. Wir werden vor vollendete Tatsachen gestellt.“ Ihre Forderung lautet, „in diesem Jahr alles so zu lassen, wie es war, und die Umstellung erst 2023 vorzunehmen. Dann können sich Eltern von künftigen Erstkläslern darauf einstellen.“

„Das muss rückgängig gemacht werden“, meint auch Nadine Basler (39) aus Wey, die für ihre Tochter ebenfalls Gierath als Wunschort angegeben hatte. „Ihre Schwester geht dort in die dritte Klasse.“ Ein Argument gegen die Einschulung in Stessen: „Ich muss dann nicht morgens die Kinder zu zwei verschiedenen Schulstandorten bringen“, erklärt die Mutter. Morgens fahre von Wey kein Bus zu den Standorten, und den Schulweg zur Haltestelle in Hoppers will sie ihren Kindern nicht zumuten. „Die Bürgersteige sind schmal, die Straße ist gar nicht bis wenig beleuchtet.“ Laut Grundschule kann ein Geschwisterkind an der Schule nur „in besonderen Fällen“ als Kriterium berücksichtigt werden.

Ein weiterer Kritikpunkt von Eltern: „Wir haben keine stichhaltige Begrüdung erhalten, warum die Änderung so kurzfristig sein muss“, sagt Basler. Für Fragen zur Klassen-Entscheidung hatte die Schulleitung auf den Schulträger verwiesen. Doch mit den Antworten der Stadt ist Vanessa Peschkes nicht zufrieden. „Wir fühlen uns allein gelassen“, sagt sie.