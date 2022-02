Anmeldeverfahren für Schulen in Neuss : CDU bricht heftige Schuldebatte los

In den sozialen Medien wird das Thema Anmeldezahlen schon heiß diskutiert. „Müssen wieder viele Kinder statt klimaschonend mit dem Rad zum Gymnasium Norf motorisiert und mit dem Bus quer durch Neuss fahren?“, ist eine der gestellten Fragen. Archiv: woi Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Vor vier Jahren wurden 40 Kinder in Norf ab- und dem Quirinus-Gymnasium zugewiesen. Jetzt droht eine ähnliche Situation, doch die CDU will eine Wiederholung verhindern. Lösen will die Politik das Problem in einer Sondersitzung.