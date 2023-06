Lesung in Mettmann Literatur im Dreierpack bei der AWO

Auszüge aus gleich drei Romanen präsentiert von den Autoren selbst, gab es bei der Bücherlesung in der Awo. Nur gut 20 Besucher hatten den Weg dorthin gefunden, um sich anschließend in eine viktorianisch geprägte Welt, auf eine Zaren-Schatzsuche und in eine Ermittlung in der Zeche Zollverein mitnehmen zu lassen.