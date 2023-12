Lesung im Kreishaus Wie ukrainische Frauen den Kriegsbeginn erlebten

Die ukrainischen Frauen erinnern sich an ungläubige Telefonate, die letzte Tasse Kaffee zuhause, volle Tankstellen, stundenlange bange Fahrten in dunklen, überfüllten schleichenden Zügen und sie erzählen von der Hoffnung auf eine baldige Rückkehr, vom Festhalten an beruflichen und privaten Träumen, trotz der schlimmen Nachrichten und deren katastrophalen Folgen.