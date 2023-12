Freizeit im Kreis Mettmann Der Erlebnisturm Höhlenblick fasziniert

Zwischen blattlosen Bäumen und kahlen Ästen ragt der beeindruckende Turm in die Höhe. Gekrönt ist er mit einer einzigartigen überdimensionalen Nachbildung der Neanderthaler-Schädelkalotte. Am 8. Dezember 2022 wurde der Erlebnisturm Höhlenblick, der genau an der Stelle steht, wo sich einst die Feldhofer Grotte, in der die Überreste des Neanderthalers entdeckt wurden, befunden hat.