Fußball-Kreispokal SpVg. Hilden 05/06 kämpft um Einzug in den Niederrheinpokal

SpVg. Hilden 05/06 – FC Büderich. Ein toller Rahmen scheint gewiss. Auf der Sportplatzanlage des TSV Eller 04 an der Vennhauser Allee darf eine Rekordkulisse erwartet werden. Nicht nur wegen dieses kleinen Finales im Düsseldorfer Kreispokal, das um 16 Uhr auf dem Naturrasenplatz angepfiffen wird – der Gewinner qualifiziert sich als dritter Verein für die erste Runde im Niederrheinpokal. Auch in den weiteren sechs Finalbegegnungen verspricht der „Tag des Seniorenfußballs 2023“ spannende Wettkämpfe. Als Top-Spiel, Anstoß 17 Uhr auf dem Kunstrasenplatz gleich nebenan, gilt die Begegnung zwischen Bezirksligist Sparta Bilk Düsseldorf und Landesligavertreter Rather SV um den Kreispokal-Titel.