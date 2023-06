Landgericht Düsseldorf Prozess um großangelegten Betrug mit Urlaubsreisen

Mit Verlesung der Anklageschrift, die 215 Einzelfälle aufzählt, hat am Mittwoch beim Landgericht der Prozess um einen breit angelegten Bandenbetrug an Urlaubern begonnen. Neun Männer und Frauen im Alter zwischen 32 und 69 Jahren sollen demnach von November 2012 bis Juli 2018 über Reisebüros in Düsseldorf und Mettmann Hunderte von Kunden bundesweit um mindestens eine halbe Million Euro geprellt haben.