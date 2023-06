Kolumne An(ge)dacht aus Mettmann-Wülfrath Mit Gottes Hilfe Mauern überspringen

Und dann bleib‘ ich daran hängen: Welche Mauern hilft „mein“ Gott mir zu überwinden? Wo hat mein Glaube an Gott mich gedrängt, die katastrophalen Vorzeichen irdischer Systeme, in die ich verstrickt bin, umzudrehen, daraus etwas Positives zu machen? Ein aufmerksamer geistlicher Begleiter sagte mir mal, nirgendwo würde in der Kirche so viel gelogen als in „frommen Liedern“, vor allem wenn sie aus der Barockzeit stammten. Da würde geheuchelt, was das Zeug hält. Er mag bei manchen Liedtexten recht haben.