Politik in Mettmann FDP will weiterhin klar auf Missstände hinweisen

Zwischen einem Aufstieg zu neuer Stärke und Selbstkritik am eigenen Auftritt und der Rolle als Oppositionspartei bahnt sich die FDP Mettmann ihren Weg. Das wurde beim Parteitag des Ortsverbands am Montagabend deutlich. Die bisherige und mit großer Mehrheit wiedergewählte Ortsvorsitzende Andrea Metz konnte mit stolz berichten, dass zurzeit 65 Mitglieder zu den Mettmanner Liberalen gehören. So viele gab es in den zurückliegenden Jahren nicht. Nur wirklich altgediente Parteimitglieder können sich an eine Handvoll mehr Mitglieder erinnern.