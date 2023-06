Wortgewaltiger Kult in Wülfrath Wortakrobaten geben sich die Ehre

Seinen Ursprung in Kreis Mettmann hat der Poetry Slam in Wülfrath, denn hier in der Kalkstadt gab es das erste Mal das lebendige Literatur-Format in der Region zu hören. So verwundert es nicht, dass es dort auch immer wieder Poetry Slams gibt. Regelmäßig reisen dafür auch einige der bekanntesten und besten Auftretenden in die kleine Kalkstadt, um ihr Publikum zu begeistern.