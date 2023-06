Kita in Mettmann Viel Platz zum Toben, Spielen und Lernen

Mit ordentlich Schwung in die Kindheit zurückschaukeln: Für die Leiterin der nagelneuen Kita Spessartstraße, Nicole Dengel, und Bürgermeisterin Sandra Pietschmann wurde dieser Wunsch am Mittwochmittag Wirklichkeit. Am Rand der Einweihungsfeier für die neue Windrose-Kita streiften die Damen ihre Schuhe ab und testeten die Drinnen-Schaukel im Sportraum der Kita.