Weihnachten in Mettmann Über 220 Päckchen voller Glück verteilt

Die Weihnachtswunschbaum-Aktion von Caritas und Kreissparkasse war auch in diesem Jahr wieder ein schöner Erfolg. Zwar wurde nicht der Rekord von 2022 erreicht, aber immerhin 241 Wunschkärtchen sind trotzdem zusammengekommen. Das entspricht 241 kleinen Sehnsüchten und Wünschen von Kunden vieler Hilfsorganisationen in Mettmann, vor allem von Kindern. Am Montag wurden die Geschenke von den Organisationen in der Kreisverwaltung der Caritas abgeholt, um sie bis Weihnachten zu den Empfängern zu bringen.