Motorsport Als Förderpilot läuft es für Julian Hanses rund

An diese Leistung knüpfte Julian Hanses im über 30 Minuten gehenden GT60 Sprint an. Diesmal bestritt der Hildener das Rennen allein, führte das Feld erneut von der Pole-Position an und behauptete die Spitzenstellung. „Von Anfang bis zum Ende hatte ich ein super Gefühl. Ein großer Dank geht an das Team. Alle haben einen super Job gemacht und einen großen Anteil an dem Erfolg“, sprudelte es später aus dem Motorsportler heraus. Hanses fügte noch hinzu: „Ich danke FST Trucks, die mir einen zusätzlichen Testtag ermöglicht haben.“