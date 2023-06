Straßen in Mettmann Weißlicher Schaum beschäftigt Polizei und Feuerwehr

Ein weißlicher Schaum auf Mettmanns Straßen hat am Mittwochvormittag für einen Polizei- und Feuerwehreinsatz gesorgt. Auf der Meiersberger Straße im Stadtteil Obschwarzbach vermutete ein Bürger, dass Kalkmilch aus einem undichten Silo-Lastwagen entweicht. Das wurde überprüft und anschließend Entwarnung gegeben. Bei dem Schaum handelte es sich um ein bekanntes Phänomen, das beim ersten Regen nach einer längeren Trockenperiode eintritt. Wie der TÜV Süd warnt, vermischen sich Blütenpollen, Straßenstaub und Reifenabrieb mit dem Regenwasser zu einer weißlich-schaumigen Mischung. Auch Anrufer bei unserer Redaktion fragten nach der Ursache für dieses Straßenbild. Sobald Autofahrer den weißlichen Schaum sehen, sollten sie laut TÜV noch vorsichtiger fahren, als bei Regen ohnehin geboten ist. Denn der schaumige Belag zeige an, dass die Straßen besonders glatt sind. Andauernder Regen spült den weißen Schaum in die Kanalisation, so die Experten.