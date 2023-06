Aktion in Wülfrath Bunte Flaggen als Zeichen der Solidarität

Mehr denn je fliehen Menschen aus ihrer Heimat in ein neues, unbekanntes Land mit fremder Kultur und Sprache. Die Ursachen dafür sind Krieg, Vertreibung, Naturkatastrophen oder auch Hunger. Die Flucht ist also nicht freiwillig, sondern ein Zwang, um zu überleben. Im Land, in dem sie Schutz und Zuflucht finden, brauchen diese Menschen Unterstützung, um sich orientieren, ankommen und neue Wurzeln schlagen zu können.