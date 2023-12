Ehrenamtlicher Einsatz in Mettmann Spielzeug für Tafel-Kunden

Ein Auto von normalem Format hätte nicht das Fassungsvermögen gehabt, alle die Pakete, Päckchen und Stapel abzutransportieren. Simon Wilde, der als Tafel-Chef im kommenden Jahr Gisela Fleter ablösen wird, brachte deshalb das große Tafelmobil an den Start und belud es mit „sehr großen Mengen an Spielzeug“. Gesammelt hatten die Ärzte, Praxishelfer sowie Patienten vom Gesundheitszentrum Florastraße. „Wir hatten im Vorfeld überlegt, wie wir uns sozial einbringen können“, erklärte Daniela Meyer vom Gesundheitszentrum. Kurz und bündig entschieden sich Karin Bürger-Halbedel, Thorsten Kober und Markus Leidag (Foto: teph) zusammen mit ihren 15 Mitarbeitern: „Wir wollen die Tafel unterstützen.“ Und damit so richtig was zusammenkommt, wurde die Idee auch in sozialen Medien gepostet. Das Ergebnis war überwältigend, vom Kinderlaufrad über Spiele, Bücher, weihnachtlicher Deko, tonnenweise Schokolade, Decken, Puzzles fand sich sogar ein Weihnachtsbaum unter den guten Gaben. Übrigens: Auch fleißige Näherinnen des Seniorentreffs „Jute Stuw“ konnten 70 Mützen als wärmende Weihnachtsgabe an die Tafel überreichen.