Am Adalbert-Bach-Platz in Mettmann : Kreis beschließt Betrieb einer Feuerwehrschule

Mettmann Die neue Einrichtung soll in der neuen Leitstelle für Feuerwehr und Polizei am Adalbert-Bach-Platz (gleich neben der Polizeiwache) untergebracht werden.

