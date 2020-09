Mettmann : Für Schulen macht sie sich stark

Mettmann Christiane Jochum engagiert sich unter anderem für Bildung. Der FDP beigetreten ist Christiane Jochum bereits 2009. „Ich habe damals Andrea Metz, die heutige Bürgermeisterkandidatin, kennengelernt. Unsere Kinder gingen beide in dieselbe Kita“, erzählt die 57-Jährige.

Christiane Jochum besuchte den Liberalen Treff und trat bald darauf in die Partei ein. „Es ist mir wichtig, aktiv etwas machen zu können und das geht am besten in der eigenen Kommune.“ Ihre ursprüngliche berufliche Heimat war der Bereich Marketing/Kommunikation. „Doch damals, als meine Tochter klein war, gab es noch keine Ganztagsschulen und auch eine familiäre Betreuung fiel weg.“ Also nutzte die junge Mutter die Gelegenheit, um noch einmal ein ganz neues Studium zu beginnen. „Ich habe Philosophie und Geschichte studiert“, erzählt sie. Danach hat sie sich selbständig gemacht im Bereich PR und Journalismus. Als Journalistin bearbeitet sie gerne Themen wie Tourismus, Kultur oder Lifestyle. Als PR-Fachfrau bietet sie ihre Unterstützung für Projekte in Sachen Öffentlichkeitsarbeit und Marketing an.

Bildung ist für Christiane Jochum ein wichtiges Thema, das lebenslange Lernen sollte jedem offenstehen, unabhängig von seiner persönlichen Situation. Natürlich fängt die Bildung in den Schulen an. „Jedes Kind soll die Chance und die Möglichkeit haben, sein Potential zu nutzen. Dazu brauchen wir gute Schulen in bestem Zustand, selbstverständlich mit zeitgemäßer digitaler Ausstattung“, sagt Jochum. Seit 2011 ist sie FDP-Fraktionsmitglied, engagiert sich als Schriftführerin im Vorstand des Ortsverbandes. Da sie selbst gerne Kunstausstellungen oder Konzerte besucht, liegt ihr die Kultur ebenfalls am Herzen. „Ich setze mich für ein vielfältiges kulturelles Angebot in Mettmann ein.“ Seit über 30 Jahren lebt die Ratskandidatin in Mettmann. „Ich bin sehr gerne in der Oberstadt unterwegs. Da entdecke ich immer wieder neue malerische Winkel und interessante Perspektiven.“