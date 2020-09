Fußball : Trainer Franke freut sich über ersten Sieg

FC Mettmann 08 bezwingt nach hartem Kampf Kreisliga A-Aufsteiger Jugoslavija. TSV Einigkeit-Dornap holt auf eigener Anlage ein Unentschieden.

FC Mettmann 08 – FK Jugolavija 3:2 (2:2). Nach dem Erfolg über den Aufsteiger freute sich Maik Franke riesig. „Das war ein ganz wichtiger Sieg für uns. In dieser kleinen Kreisliga A-Gruppe ist jeder Punkt wichtig. Meine junge Mannschaft hat in dieser Partie echt Charakter bewiesen. Das lässt für die Zukunft hoffen“, sagte der neue Coach des FCM. Die taktisch klug eingestellten Gastgeber erwischten einen Auftakt nach Maß: Neuzugang Frank Henrichs von Union Velbert sorgte bereits nach knapp zehn Minuten mit zwei Treffern für die 2:0-Frühung. Nachdem die Gastgeber die Chance zum 3:0 vergeben hatten (25.), erzielten die Wuppertaler fast im Gegenzug den Anschlusstreffer. Vor dem Halbzeitpfiff fiel gar der Ausgleich. Im zweiten Durchgang bemühte sich der FCM um den Siegtreffer, den dann Rezvan verdientermaßen erzielte.

TSV Eingkeit Dornap – Langenberger SV 1:1 (0:1). Gegen den Aufsteiger hatte sich A-Kreisligist Dornap zum Auftakt eigentlich etwas mehr versprochen als einen Punkt. Vereinschef Karl-Heinz Schultz gab aber nach dem Abpfiff zu, dass dieses Unentschieden dem Spielverlauf nach in Ordnung geht. „Es war Langenberg anzumerken, dass noch die Aufstiegseuphorie da war“, stellte er fest. Der LSV hatte sich zudem gut verstärkt und will in dieser Saison eine gute Rolle spielen.