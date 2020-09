Jörg Banemann : Alpens SPD-Fraktionschef kandidiert erneut für den Kreistag

Alpen Jörg Banemann will weiterhin die Belange der Gemeinde Alpen im Weseler Kreistag vertreten. Zu seinen Zielen zählt er bezahlbaren Wohnraum, zeitgemäße Schulen und einen umfassenden Klimaschutz.

Jörg Banemann, SPD-Fraktionschef im Alpener Rat, will für die Genossen im Weseler Kreistag noch einmal die Belange seiner Gemeinde vertreten. Nachdem er schon von 2009 bis 2014 Mitglied im Kreistag war und sich seit sechs Jahren als Sachkundiger Bürger in die Arbeit der SPD-Kreistagsfraktion eingebracht hat, möchte der 62-jährige Politiker jetzt noch mal in den Kreistag aufrücken.

Die Corona-Krise habe offengelegt, wie es um die Schulen in Sachen Digitalisierung bestellt sei – ein Zukunftsbereich, „den man nicht brachliegen lassen darf“, ergänzt der Alpener Genosse. „Investitionen in unsere Kinder sind Investitionen in die Zukunft“, lautet seine Überzeugung. Landes- und Bundesgelder für Schüler- und Lehrer-Laptops mit den passenden Lehrprogrammen sollten so schnell wie möglich genutzt werden, um die Schule der Zukunft zu gestalten, so Banemann.