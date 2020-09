Kommunalwahl am 13. September : Ergebnisse am Wahlabend im Internet abrufbar

Ergebnisse am Wahlabend im Internet abrufbar

Kommunalwahl am 13. September

Langenfeld/Monheim Bei der Kommunalwahl am kommenden Sonntag schließen um 18 Uhr die Wahllokale; unmittelbar danach beginnt die Stimmenauszählung. Je Wähler fallen im Kreis Mettmann laut Sprecherin Daniela Hitzemann vier bis fünf Stimmzettel an.

Anzukreuzen sind jeweils ein Kandidat bzw. eine Partei für Landrat, Kreistag, Stadtrat sowie in allen Städten außer Heiligenhaus für die Wahl des Bürgermeisters. In Langenfeld, Monheim und anderen Städten werden zusätzlich auch noch die Integrationsräte gewählt.

Wer am Sonntagabend den Eingang der Wahlergebnisse im Internet verfolgen möchte, kann unter www.rp-online.de oder https://wahlen.votemanager.de alle Ergebnisse für die zehn kreisangehörigen Städte und den Kreis (sowie für viele andere Städte und Kreise) in Zahlen und Grafiken abrufen. Von der Homepage des Kreises (www.kreis-mettmann.de) gelange man per Link ebenfalls dorthin, teilt Kreissprecherin Daniela Hitzemann mit.