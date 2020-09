Fußball : SSVg Haan unterliegt der Reserve des SSV Berghausen

MSV Hilden überrascht mit drei Punkten. SSV Erkrath spielt mit Glück remis. Rhenania ärgert sich über Kosova-Auftritt. SV Hilden-Ost verliert in Benrath.

SG Benrath-Hassels – SV Hilden-Ost 5:2 (1:1). Durch den an Emre Cöl verwirkten Foulelfmeter (9.) brachte Gürkan Gülten die Hildener in Führung. Nach und nach warf die SG aber ihre spielerische Qualität in die Waagschale. Der SV hielt kämpferisch dagegen, glich nach dem 1:2-Rückstand (16., 52.) durch den von Tamer Sürmeli in Szene gesetzten Tansur Tokmak aus (68.). Sürmeli visierte mit einem Freistoß das Außennetz an (76.), bevor die Platzherren mit einem Dreierpack in der Schlussphase (86., 89., 90.) für klare Verhältnisse sorgten. Ost-Trainer Stephan Pühs: „Wir haben gegen einen starken Gegner lange Zeit gut mitgehalten, uns aber für den großen Aufwand am Ende nicht belohnt.“