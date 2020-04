Bauarbeiten in Mettmann : Straßensperre durch Regiobahn

Mettmann Am Wochenende rätselten die Mettmanner über eine Straßensperrung der Elberfelder Straße. Denn niemand wusste genau, warum sie eigentlich veranlasst wurde. Jetzt aber steht fest: die Regiobahn muss an einer Brücke arbeiten.

(arue) Die Straßensperrung an der Elberfelder Straße wurde von der Regiobahn veranlasst. Das bestätigt jetzt Vorstand Stefan Stach auf Nachfrage unserer Redaktion. An einer Brücke wird das Geländer ausgetauscht.

Die Betriebsaufnahme für das verlängerte Streckenstück der Regiobahn S28 von Mettmann Stadtwald bis Wuppertal Hbf ist für den Fahrplanwechsel vom 12. auf den 13. Dezember dieses Jahres geplant. Die geplante Elektrifizierung des Regiobahn-Streckennetzes mit einem Umfang von rund 45 Oberleitungskilometern kann momentan nicht realisiert werden, denn es liegt kein so genannter Planfeststellungsbescheid vor. Dass er sich verzögert, hat einen kniffligen Grund: Gegen die Elektrifizierung gab es den Einspruch eines Bürgers, der noch nicht geklärt werden konnte. Als Klärungsstelle arbeitet die Bezirksregierung Düsseldorf an dem Fall.

Dabei geht es um so genannte Dienstbarkeiten: Die Regiobahn muss das Recht erhalten, ihre Anlagen zu warten und gegebenenfalls Rückschnitte an Büschen und Sträuchern vorzunehmen, die den Leitungen gefährlich werden könnten – auch auf Grundstücken, die ihnen nicht gehören. Dagegen hat ein Bürger jedoch offensichtlich Einwände. Wann diese Differenzen aufgelöst werden können, steht nicht fest. Und so lange können auch die bereits neu bestellten elektrisch angetriebenen Fahrzeuge nicht eingesetzt werden. Allerdings arbeitet die Regiobahn dennoch an der Vorbereitung der Strecke, so dass eine Elektrifizierung später möglich ist.