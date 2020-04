Mettmann : Recyclinghof stellt wieder auf Normalbetrieb um

(RP) Der städtische Recyclinghof stellt ab sofort wieder auf Normalbetrieb um. Der Wertstoffhof an der Hammerstraße war am vergangenen Donnerstag zunächst ausschließlich für Grünabfallanlieferungen wieder geöffnet worden.

Die Zentrale des Baubetriebshofs bleibt weiterhin für den Publikumsverkehr geschlossen. Bürger können ihre Anliegen und Fragen telefonisch unter 980-281 oder per Mail an baubetriebshof@mettmann.de an den Baubetriebshof zu richten. Die Annahmestellen für Grünabfälle in der Gruitener- und Spessartstraße, am Düsselring sowie in Obschwarzbach bleiben ebenfalls bis auf weiteres geschlossen. Zugangsbeschränkungen und Kontaktschutzmaßnahmen, wie sie auf dem Recyclinghof umgesetzt wurden, sind an den mobilen Sammelstellen im Stadtgebiet nicht möglich.