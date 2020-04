Verkehr in Mettmann : Land gibt Geld für Sanierung der Nordstraße

Verkehr in Mettmann

Der Radweg an der Ratinger Straße L239 endet an der Autobahnbrücke. Schon lange fordern Radfahrer, ihn auszubauen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Radwege wurden in die Prioritätenliste nicht aufgenommen. ADFC Mettmann erklärt, wo es noch hakt.

(arue) Das Landesverkehrsministerium hat jetzt das Landesstraßenerhaltungsprogramm für das laufende Jahr vorgelegt. Im Kreis Mettmann sind unter anderem Mittel für die Fahrbahnsanierung der Nordstraße in Mettmann vorgesehen. Das erklärt die Landtagsabgeordnete für den Kreis Mettmann, Elisabeth Müller-Witt (SPD). „Endlich werden eine Reihe notwendiger Maßnahmen im Kreis Mettmann durchgeführt. Aber leider fehlen einmal mehr wesentliche Maßnahmen.“ Doch welche sind das? Michael Niklas, Vorstand Verkehrspolitik, beim Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC), Ortsgruppe Mettmann, erklärt, wo aus Sicht der Radfahrer das Land noch in der Pflicht steht:

L156 – Nordstraße in Mettmann „Generell begrüßen wir natürlich, wenn den politischen Parteien auffällt, dass bisher viel zu wenig in Radwege investiert wurde und wird – und sich dann für mehr Invest entscheiden“, kommentiert Michael Niklas die Einlassung der Landespolitikerin mit feiner Ironie. Mit den 300 Metern Straßenstück, die im Erhaltungsprogramm aufgeführt seien, ist nach Gesprächen auch zwischen ADFC und Straßen.NRW der nördliche Teil von Berliner Straße bis Am Krumbach gemeint. „Dort gab es bereits vor kurzem erste Flick-Arbeiten, nur auf der Straße. Eine bessere Sanierung ist dort anzustreben, auch unter paralleler Berücksichtigung einer Lösung für Radfahrende, die zum Beispiel sicher zum Sportplatz oder zum Heinrich-Heine-Gymnasium kommen wollen“, sagt Niklas.