Mettmann und Gorazde : Städtepartner: Unterschrift wird nachgeholt

Mettmann Immer noch weisen die Schilder am Ortseingang der Stadt Mettmann nur auf die Partnerstadt Laval hin. Doch der Partnerschaftsvertrag mit Gorazde liegt unterschriftsreif in der Schublade.

(arue) Die eigentlich für März geplante feierliche Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunden zwischen Mettmann und Gorazde in Bosnien-Herzegowina ist ausgefallen, nachdem Gorazdes Bürgermeister Muhamed Ramovic kurzfristig wegen der Corona-Krise seinen Besuch in Mettmann abgesagt hatte. Unsere Redaktion fragte nun nach: Ist diese Unterschrift zwischenzeitlich nicht-öffentlich erfolgt? Und was passiert mit den Schildern, die an den Ortseingängen der Stadt Mettmann immer noch „nur“ auf Mettmanns Partnerstadt Laval hinweisen?