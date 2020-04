Tennis : Vereine im Kreis Mettmann setzen auf die Abstandsregel

Menschenleer ist aktuell die Anlage des TC Ford Wülfrath mit ihren sieben Außenplätzen. Foto: TC Ford Wülfrath

Kreis Mettmann Der „weiße Sport“ kann in der Corona-Zeit damit punkten, dass im Einzel zwischen den beiden Spielern viele Meter liegen.

In der vergangenen Woche schickte der Deutsche Tennisbund ein Schreiben an wichtige politische Entscheidungsträger auf Bundes- und Landesebene. „Auch für die 1,4 Millionen Menschen, die im Deutschen Tennisbund organisiert sind, wären wohl überlegte und bedachte Lockerungsmaßnahmen von großer Bedeutung. Tennis fördert soziale Kontakte und natürlich auch die Gesundheit“, führte der Verband aus und betonte zugleich die Besonderheiten der Sporart: „Tennis kann, gerade in der jetzigen Jahreszeit, ais Individualsportart im Freien ausgeübt werden. Eine Kontamierung durch das Spielgerät ist nicht möglich. Körperkontakt ist nicht Teil der Sportart Tennis. Nach wie vor absolut notwendige Infektionsschutzmaßnahmen können umgesetzt werden.“ In enger Absprache mit seinen Landesverbänden legte der DTB zudem Maßnahmen und Reglungen fest, unter deren strenger Beachtung und Einhaltung die Ausübung des Tennissports möglich erscheint. Abstand halten ist dabei die wichtigste Formel (siehe Info-Kasten).

In drei Bundesländern fand der DTB Gehör. In Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz dürfen die Tennisklubs seit Montag, 20. April, wieder ihre Pforten öffnen – das Tennisspielen ist zu zweit und unter Auflagen wieder erlaubt. Schleswig-Holstein will am 4. Mai nachziehen. Dann soll Freizeitsport zu zweit im Freien wieder möglich sein – zum Beispiel Tennis, Golf oder Wassersport.

Info DTB nennt notwendige Verhaltensregeln In enger Absprache mit seinen Landesverbänden hat der Deutsche Tennisbund folgende Maßnahmen und Regelungen festgelegt, unter deren strengen Beachtung und Einhaltung die Ausübung des Tennissports möglich erscheint: 1. Der Mindestabstand zu anderen Spielern von mindestens 1,5 Metern muss durchgängig, also beim Betreten und Verlassen des Platzes, beim Seitenwechsel und in den Pausen eingehalten werden. 2. Die Spielerbänke sind mit einem genügenden Abstand (mindestens 1,5 Meter) zu positionieren. 3. Auf den bisher obligatorischen Handshake wird verzichtet. 4. Die Nutzung der Klubgaststätten richtet sich nach den jeweils gültigen gesetzlichen Verordnungen für die Gastronomie. 5. Die Nutzung von Sanitäranlagen richtet sich nach der jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmung. Desinfektionsmittel werden zur Verfügung gestellt. Es sind ausschließlich Einweg-Papierhandtücher zu verwenden. 6. Der Trainingsbetrieb und die Durchführung der Mannschaftsspiele erfolgen ebenfalls unter Berücksichtigung der unter Ziffer 1 bis 5 genannten Bedingungen. 7. Jeder Verein benennt einen Corona-Beauftragten zur Sicherstellung aller Vorschriften.

Eine Entwicklung, die die Vereine im Kreis Mettmann aufmerksam verfolgen. Noch sind in Nordrhein-Westfallen alle Sportstätten geschlossen, doch die Tennissportler hoffen, dass auch sie bald wieder loslegen können. „Die Plätze sind fertig, nur die Netze haben wir noch nicht aufgehängt – es sollte nicht der Eindruck entstehen, dass man schon wieder spielen kann“, sagt Matthias Kreisel. Der Vorsitzende des TC Blau-Weiß Erkrath, der rund 250 Mitgliedern hat, bestätigt: „Wir bekommen schon Anfragen. Das Wetter ist gut und wir haben auch schon von Mitgliedern gehört, dass Tennis weniger kritisch ist, weil man auf Distanz spielt.“ In normalen Zeiten würden die 15 Mannschaften inclusiv der vier Jugend-Teams jetzt schon wieder trainieren, weil die Medenspiele ursprünglich Anfang Mai beginnen sollten. Den Saisonstart hat der Tennisverband aber erst einmal verschoben.

Die seitens des DTB formulierten Auflagen zu erfüllen, darin sieht Kreisel kein Problem. „Wir im Vorstand setzen große Hoffnung darauf, dass Tennis auch bei uns in NRW bald möglich sein wird.“ Zugleich bricht der Vorsitzende eine Lanze für die Gastronomie auf der Tennisanlage. „Für die ist die Schließung sehr bitter. Die haben im Winter sowieso ein schwieriges Geschäft und jetzt sehr starke Einbußen. Aktuell machen sie mit einem Lieferservice nur einen Bruchteil des Umsatzes, den sie sonst hätten.“

Beim TC Ford Wülfrath liegen aktuell sieben Außenplätze brach. Die 190 Mitglieder informiert der Verein regelmäßig mittels eines Newsletter über die aktuellen Informationen des Verbandes. „Im Grunde ist das die Zeit, in der wir üblicherweise die Saison eröffnen“, berichtet Vorsitzender Siegmund Richter und stellt fest: „Es ist alles vorbereitet. Wir warten darauf, dass wir gemäßigt und geordnet, ohne Rudelbildung, endlich mit der sportlichen Betätigung loslegen können.“ Richter sagt: „Wir richten uns darauf ein, dass gemäßigt Einzel gespielt wird. Die üblichen Abstandgebote können wir sicherstellen.“ Das gute Wetter der vergangenen Wochen habe geholfen, dass die Plätze „in einem tollen Zustand sind“. Die Hoffnung ist groß, dass es Anfang Mai auch in NRW mit dem Tennissport klappt. Zugleich betont der Vorsitzende: „Daran hängt ja auch unsere Gaststätte.“ Die gehört zu den 70.000 Hotel- und Gastronomiebetrieben, die aktuell in Deutschland um ihre Existenz bangen.

Auch beim Mettmanner Tennis- und Hockeyclub nimmt die Sehnsucht zu. „500 Mitglieder warten darauf, dass sie draußen den Trainings- und Spielbetrieb aufnehmen können“, erklärt Ulrike Illenseer vom erweiterten Vorstand des MTHC. Probleme, die vom DTB genannten Auflagen umzusetzen, sieht sie keine. „Wir würden die Unkleidekabinen geschlossen halten – das ist der Bereich, wo man sich noch nahe kommen könnte“, sagt Illenseer. Auch in Mettmann sind die Ascheplätze gerichtet, dafür haben Fachfirmen und die Mitarbeiter gesorgt. „Wir haben keine Kurzarbeit im Verein, sondern haben die Arbeiten, die wir sonst in ruhigeren Zeiten erledigen, vorgezogen“, bericht Illenseer und ergänzt lachend: „Die ganze Anlage ist auf Hochglanz poliert.“

Von jetzt auf gleich kann es also auch beim MTHC losgehen. „Der Druck auf den Verein nimmt zu. Gerade bei diesem Wetter wächst die Ungeduld und die Unzufriedenheit, zumal man beim Spiel zu zweit 25 Meter Abstand hat“, berichtet Illenseer. Dabei hat sie Verständnis für die politische Maßnahme, angesichts der Corona-Pandemie alles in einen Ruhestand zu setzen. „Das war schon in Ordnung“, sagt sie, wünscht sich aber jetzt eine baldige Öffnung für den Tennis­sport. „Bei den Sportarten muss genauso wie im Einzelhandel differenziert werden“, betont sie und richtet dabei auch den Blick auf den sozialen Frieden: Es gelte, die Akzeptanz für die Maßnahmen zu erhalten. Zugleich sieht sie im Zusammenspiel der Mettmanner Vereine viele Optionen, Sport zu ermöglichen.

„Wir warten auf grünes Licht, dass wir spielen können“, sagt Achim Dültgen. Der 2. Vorsitzende des 200 Mitglieder zählenden Haaner TC spricht von hervorragenden Bedingungen: „Wir machen die Plätze immer Ende März fertig, dann ruhen sie noch drei bis vier Wochen. Jetzt sind sie richtig hart – so gut wie jetzt waren die noch nie.“ Probleme, auf der Anlage den Corona-Abstand zu wahren, sieht er nicht. „Das Klubleben fängt immer erst im Sommer an bzw. mit den Medenspielen.“ Ärgerlich findet er, dass auch die vereinseigene Halle seit Mitte März gesperrt ist – „da stehen sich zwei Leute in der Halle gegenüber“ – und damit die Abos nicht genutzt werden konnten. „Die haben alles über einen Kamm geschert“, stellt Dültgen fest, fügt dann aber hinzu: „Vielleicht war das anfangs auch nötig, um schnell zu reagieren.“ Jetzt aber schärft sich der Blick für die individuellen Unterschiede.

Auch beim TSC Hilden sehnen sich die 170 Mitglieder danach, endlich mal wieder auf dem Platz zu stehen. „Gerade bei diesem Wetter“, erklärt Pressewartin Christa Reinders und stellt fest: „Die Begeisterung für den Tennissport ist ungebrochen.“ Gleichwohl müssten die Sportler sehr vernünftig mit der Situation umgehen. „Das wird nicht das Tennis, wie wir es gewohnt sind, denn da gehört das gesellige Beisammensein dazu. Keine Frage, dass das vorerst nicht klappt“, sagt Reinders. Zugleich betont sie: „Im Einzel sind die Spieler weit auseinander – das funktioniert.“ Und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Wir müssen nur schauen, dass nicht alle 170 Mitglieder gleichzeitig auf den Platz kommen.“