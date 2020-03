Müllabfuhr in Mettmann : Müllentsorger vergisst die Gelben Säcke

Anwohner des Schellenberg ärgerten sich jetzt über nicht abgeholten Verpackungsmüll. Zuständig ist die Firma Awista. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Weil ein Entsorgungsfahrzeug ausgefallen war, blieben Anwohner am Schellenberg fast 14 Tage auf ihrem Verpackungsmüll sitzen.

Für die Anwohner der Straße „Schellenberg“ war das kein schönes Bild: Tagelang lagen die gelben Säcke vor ihren Häusern, obwohl sie längst abgeholt sein sollten. Und mal ehrlich: Wer holt seinen einmal an der Straße abgestellten Müll wieder ins Haus, wenn er nicht entsorgt wurde?

Birgit Lau wollte sich an diesen Anblick nicht gewöhnen: Sie und weitere Nachbarn riefen beim Entsorgungsunternehmen Awista an, das für die Abfuhr der gelben Säcke in Mettmann zuständig ist. Zunächst sicherte das Unternehmen einen Ersatztermin am 27. März zu. Doch nichts passierte. Auf Nachfrage sagten Mitarbeiter der Entsorgungsfirma der Mettmannerin dann, dass der Straßenzug im Computer als „abgeholt“ vermerkt sei – ganz offenbar ein Irrtum. Birgit Lau wurde ein weiterer Termin avisiert. Doch um sicher zu gehen, schaltete die Anwohnerin auch den Bürgermonitor ein.

„Da gab es einen Fahrzeugausfall“, erläutert Montagmorgen eine Sprecherin von Awista auf Nachfrage unserer Redaktion. Daher hätten am ursprünglichen Termin nicht alle Straßenzüge angefahren werden können. Den Schellenberg habe man dann „beim Nachholen vergessen“, sagt die Sprecherin. Der Verpackungsmüll werde abgeholt. Und Birgit Lau bestätigt: „Die Säcke sind weg.“ Sie ist erleichtert: „Die gelben Säcke werden gerne mal von Ratten und Mäusen angefressen. Man muss doch nicht eine Rattenplage hervor rufen.“ Immer wieder gibt es in letzter Zeit Probleme mit nicht oder zu spät abgeholten Gelben Säcken: In diesem Fall ist jedoch nicht die Stadtverwaltung, sondern die Firma Awista zuständig. Sie ist zu erreichen unter Telefon 0800 1223255 (kostenfrei) oder per E-Mail unter mail@awista.de. 2019 sind in Mettmann 1327,05 Tonnen an Plastikverpackungen angefallen – rund 34 Kilogramm pro Einwohner. Die Tendenz ist steigend.

Unterdessen nimmt die Corona-Krise Einfluss auch auf die Müllentsorgung in Mettmann: Wegen der zurzeit eingeschränkten Öffnungszeiten einiger Entsorgungsanlagen und der momentan erhöhten Müllmengen in den Abfallbehältern für Restmüll, Bioabfälle und Altpapier beginnt die Müllabfuhr ab sofort bereits um 6 Uhr morgens. Darauf weist die Stadtverwaltung hin.