Bürgerärger in Mettmann : Trotz Protest: Recyclinghof bleibt weiterhin zu

Mettmann Viele Bürger wissen derzeit nicht, wohin mit ihrem Grünschnitt: AfD-Stadtverband beantragt Öffnung, Verwaltung lehnt das ab.

Günter Pollmann, Sprecher des Vorstands des AfD-Stadtverbands Mettmann, wies in seinem Antrag jetzt jedoch auf die Gefahr hin, dass „Unvernünftige ihre Grün- und sonstigen Abfälle wild in der Landschaft abladen“. Er verweist auf die Städte Düsseldorf und Erkrath, die ihre Recyclinghöfe „erst gar nicht geschlossen“ haben. Der Platz auf dem Mettmanner Betriebshof sei zudem groß genug, Zugangsbeschränkungen könnten weitere Sicherheit bieten.

Die Stadt aber teilt nun mit, dass sie „nach einem intensiven Abwägungsprozess“ entschieden habe, den Recyclinghof aus Sicherheitsgründen weiterhin geschlossen zu halten. Nach Ostern, so Angelika Dünnwald, Leiterin des städtischen Baubetriebshofs, werde die Stadtverwaltung alternative, sichere Möglichkeiten der Grünschnittabfuhr prüfen. In der Vergangenheit sei der Andrang auf den Recyclinghof an der Hammerstraße bei schönem Wetter an ganz normalen Werktagen so groß gewesen, dass sich die Autos von der Zufahrt des Recyclinghofs bis zur Nordstraße zurück gestaut hätten. Dünnwald: „Der Verkehr war komplett blockiert.“