Einsatz in Mettmann : Feuerwehr löscht Brand in Neubau-Fassade

Mettmann Die Feuerwehr Mettmann hat am späten Mittwochnachmittag (15.4.) einen Brand in der Fassade eines Neubaus an der Großen Furth gelöscht. Das Feuer war durch Dachdeckerabreiten in der Dämmung ausgelöst worden.

Die Mitarbeiter der Dachdeckerfirma hatten bereits angefangen, den Brand zu löschen. Die Feuerwehr löste die Verschalung, entfernte die Dämmung und löschte die Glutnester. Mit der Wärmebildkamera wurden zum Abschluss die Fassade und das Dach kontrolliert.

Während des Einsatzes kam es zu Behinderungen des Verkehrs an der Neander- und Talstraße. Die Feuerwehr Mettmann war mit elf Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz war gegen 17.30 Uhr beendet.

