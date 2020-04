Angebote für junge Leute : Das Jugendtaxi fährt auch in der Corona-Krise

Allerdings sind Meerbuscher Jugendliche derzeit weniger unterwegs als sonst. Andere städtische Angebote wurden eingeschränkt.

Eine Zunahme sei beispielsweise im Bereich Wohngeld zu verzeichnen, da Menschen, die auf Kurzarbeitergeld angewiesen seien, schnell an ihre Grenzen gelangen. „Diese Anträge bearbeiten wir seit einiger Zeit bevorzugt“, sagt Annacker. Auch das Thema Kindeswohl sei verstärkt im Blickfeld, weil die Familien nun schon seit mehreren Wochen näher zusammengerückt seien, was nicht immer leicht sei. Wo es vorher schon Probleme gab, werden diese nun nicht mehr durch Kitas oder Schulen abgefedert. Deren Hinweise auf mögliche Probleme in einer Familie entfallen momentan. Aber es gäbe durchaus konkrete Hinweise von Nachbarn oder Bekannten, denen das Jugendamt nachgehe. „Wir könnten in solch einem Fall das Kind auch in die Notbetreuung einweisen, aber bisher sind wir noch so klar gekommen“, berichtet Annacker. In Meerbusch gibt es 2200 Plätze in insgesamt 28 öffentlich geförderten Kitas. Zuletzt seien 60 Kita-Kinder in einer Notgruppe betreut worden, weil die Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten, ergänzt er. In diesen Bereich gehören auch die Kindertagespflegepersonen, die ebenso wie die Erzieher in Kitas weiter vom Jugendamt bezahlt werden. In der Tagespflege gibt es 260 Plätze, zuletzt wurden dort zwölf Kinder betreut. „Wie sich die Situation darstellen würde, wenn ein neu geschlossener Betreuungsvertrag nicht realisiert werden kann, ist bei uns bisher kein Thema, weil es solch einen Fall noch nicht gab“, berichtet der Bereichsleiter.