Kommunalpolitik in Wassenberg : Mehr Mitsprache für die Wassenberger Jugend

Wassenberg Die junge Generation in Wassenberg soll sich beteiligen. Die Frage ist nur: wie? Der LVR wird im Juni im Fachausschuss Konzepte vorstellen.

Um die Partizipation von Kindern und Jugendlichen in Wassenberg geht es der Verwaltung und dem Rat. Wie eine möglichst repräsentative Beteiligungsform der jungen Generation konkret aussehen soll, soll erarbeitet werden. Details dazu nannte die Verwaltung nun in der Ratssitzung.

Am 15. Juni findet die nächste Sitzung des Ausschusses für Bildung, Soziales und Generationenfragen statt, dann soll der LVR den Ausschussmitgliedern unterschiedliche Beteiligungsformen vorstellen. Auf den Tisch gebracht werden sollen auch Erfahrungswerte aus vergleichbaren Projekten in anderen Kommunen. Der LVR hatte bereits angeregt, sich mit dem Kreisjugendamt in Heinsberg, das für die Stadt Wassenberg zuständig ist, weil Wassenberg über kein eigenes Jugendamt verfügt, abzustimmen und auszuloten, ob es dort ähnliche Projekte gebe, die einen Bezug zu Wassenberg haben. So sollen Parallelmaßnahmen vermieden werden. Diese Abstimmung mit dem Kreisjugendamt hat bereits stattgefunden, so konnte bereits geklärt werden, dass dort keine Projekte bekannt sind.