Kunst aus Meerbusch : Beton-Omi Elfriede darf umarmt werden

Meerbusch/Eberstedt Figur der Künstlerin Bärbel Kolberg steht in Eberstedt.

Seit 2009 sitzt Oma Elfriede mit gefalteten Händen auf einer Bank in Thüringen. Die Betonfigur gehört zum Straßenbild des Ilm-Dorfs Eberstedt im Weimarer Land und wird von den Bewohnern aller Altersklassen geliebt. „Sie gehört einfach dazu“, freut sich Bürgermeister Hans-Otto Sulze. Für ihn ist es deshalb selbstverständlich, dass die „Beton-Omi“ in der Pandemie-Zeit einen Mundschutz trägt. Schließlich ist sie – 150 Kilo schwer – schon viel gereist. Ihre Geburtsstätte liegt in Meerbusch, gut 450 Kilometer entfernt. Vor fünf Jahren war sie nach einer mutwilligen Beschädigung und der notwendigen Reparatur in Osterath zur Kur.