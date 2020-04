Meerbusch : Stadt lehnt Amprions Antrag ab

Meerbusch Die Verwaltung spricht sich grundsätzlich gegen den Konverter in Osterath aus.

(RP) Die Stadt Meerbusch hat fristgerecht ihre Stellungnahme zum Antrag der Amprion GmbH zum Bau des Stromkonverters in Osterath bei Landrat Petrauschke eingereicht. „Wir haben erneut deutlich gemacht, dass ein Konverter in Osterath grundsätzlich abgelehnt wird und ein Bauwerk dieser Dimension in ein Industriegebiet und nicht in den Freiraum in räumliche Nähe von Wohnbebauung gehört“, erklärt Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage. „Wir haben auch die Aufspaltung des Genehmigungsverfahrens und den zeitliche Ablauf deutlich kritisiert.“ Obwohl die Bundesfachplanung für die Festlegung der Trassenkorridors bei der Bundesnetzagentur noch laufe, sei die Genehmigung für den Konverter selbst im so genannten vereinfachten Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz ohne eine Öffentlichkeitsbeteiligung beantragt worden.