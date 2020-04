Corona-Krise in Meerbusch : Meerbuscher Schützen hoffen auf ihre Feste im September

Der Jägerzug „Grüne Seele“ der Osterather Schützen. Ob das dortige Schützenfest im September stattfinden kann, ist noch offen. Foto: Jägerzug

Meerbusch Mit dem Oktoberfest in Lank und dem Schützenfest in Osterath sind zwei größere Veranstaltungen im September in Meerbusch geplant. Ob sie auch stattfinden können, weiß jedoch aktuell niemand.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Daniel Schrader

Bis zum 31. August soll es in Deutschland keine Großveranstaltungen geben, was auch viele Feste in Meerbusch betrifft. So müssen unter anderem die Jubiläumsfeier zum 50. Geburtstag der Stadt Meerbusch sowie zum 100. Ehrentag des Spielmannszugs Lank-Latum ausfallen. Auch das Büdericher Schützenfest ist betroffen. Bei Veranstaltungen nach August ist dagegen noch völlig unklar, ob und wie diese stattfinden können. Das bestätigt auch die Aussage des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), der sich aktuell kein Oktoberfest in diesem Jahr in München vorstellen kann. Zwar gehören die Feste in Meerbusch zu einer anderen Größenordnung, doch die Unsicherheiten bei den Veranstaltern sind dieselben.

Der Heimat- und Schützenbund Osterath hält zunächst an seinem Schützenfest, das am vorletzten Septemberwochenende stattfinden soll, fest. „Wir planen vorerst weiter“, sagt Martin Sassen. Noch habe man eine Weile Zeit, bis eine endgültige Entscheidung fallen müsse. Doch spätestens im Juni brauche man Klarheit, um die entsprechenden Vorbereitungen durchführen zu können. Die Gesundheit der Gäste habe jedoch immer Vorrang, sodass man im Zweifel lieber das Fest absage, anstatt jemanden zu gefährden. Das geplante Stickeralbum der Schützen soll aber unabhängig vom Fest erscheinen. „Dann gäbe es bei einer Absage zumindest etwas“, so Sassen.