In Osterath ein Zuhause gefunden : Gastronomen mit Liebe zu ihren Gästen

Loukia Hatzis führt mit ihrer Familie das Restaurant Olympia in Osterath. Flair, Herzlichkeit und die mediterran-griechischen Gerichte sind beliebt.

Die Gäste sind Freunde. Das ist für Loukia Hatzis ganz selbstverständlich. Sie hat 1989 mit ihrem vor 15 Jahren verstorbenen Mann das Restaurant Olympia eröffnet – dort, wo sich unmittelbar an Bahnschranke und Bahnhof in Osterath das Leben abspielt. „Immer familiengeführt“ – darauf legt die 55-jährige dreifache Großmutter Wert.

In dem Haus an der Meerbuscher Straße 63 – seit 30 Jahren Eigentum der Familie Hatzis – wird im Erdgeschoss griechische Gastfreundschaft gepflegt, in den Etagen drüber lebt die Familie. Dazu gehören Tochter Maria mit Ehemann und zwei Kindern sowie Sohn Athanasios ebenfalls mit Familie. Auch Loukia Hatzis Bruder ist von Beginn an dabei, sorgt in der Küche dafür, dass die Qualität der Speisen immer gleichbleibend hoch ist.