Bäume an der Niederlöricker Straßen tragen viele Früchte : Bei Mertens sind die Pflaumen reif

Auf einem Hektar wachsen hinter dem Obsthof Mertens in Büderich die Pflaumen. Jetzt ist Erntezeit.

Auf dem Obsthof Mertens ist die Ernte auf der Pflaumenplantage in vollem Gange und die Früchte in den Hofläden in Meerbusch, Willich und Düsseldorf: „Die Bäume sind jetzt so kräftig, da sie im Frühjahr üppig geblüht haben. Das Wetter war für die Blütenbestäubung gut, die Hummeln und Bienen halfen fleißig, und entsprechend hat sich die Früchtemenge entwickelt“, erklärt Obstbaumeister Frank Mertens. Ebenso vorteilhaft war das Wetter. „Wir mussten nur phasenweise bewässern, und zwar gezielt an den Baumwurzeln mit Mikro-Sprenklern, um den Wasserverbrauch so gering wie möglich zu halten.“