Internet-Hit : Japans verhinderte Olympia-Helfer schmettern deutsche Nationalhymnen

Bei den Wettkämpfen dürfen die meisten von ihnen wegen der Corona-Regeln nicht wie geplant helfen. Trotzdem wollen die Freiweilligen die Olympia-Teams unterstützen - dafür haben sie sich eine besondere musikalische Aktion überlegt. Die deutsche Hymne im Video.

Mit Gesangseinlagen der ganz besonderen Art sorgen mehr als 1000 japanische Freiwillige bei den Olympischen Spielen in Tokio am Rande des Spektakels für Furore im Internet. Weil es für sie wegen der Corona-Pandemie keine Verwendung mehr bei den Spielen gab, haben sie sich kurzerhand dazu entschlossen, die Nationalhymnen von allen 204 teilnehmenden Nationen und Regionen zu singen und auf YouTube hochzuladen. Dort sind nun die 1318 Volunteers mit ihren Familien und Freunden zu sehen, wie sie aus Leibeskräften „Einigkeit und Recht und Freiheit“ und all die anderen Hymnen schmettern. Klaviermusik und die getragenen Stimmen der Japaner geben der deutschen Hymne einen emotionalen und äußerst feierlichen Klang. Die Aussprache scheint den Sängerinnen und Sängern kaum Probleme zu machen. Eine Familie ist sogar in schwarz-rot-gold gekleidet.