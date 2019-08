Unternehmer aus Meerbusch hält Predigt in der Kirche : Ralf Bos mahnt Frieden, Respekt und Achtung an

Ralf Bos mahnt Frieden, Respekt und Achtung an

Unternehmer aus Meerbusch hält Predigt in der Kirche

Delikatessenhändler und Unternehmer des Jahres Ralf Bos hielt am Sonntag die Kanzelrede. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Im Rahmen der mit Laien besetzten Kanzelreden der Evangelischen Kirche Büderich plädiert Ralf Bos für „weiche Grenzen und flache Hierarchien“.

Gemäß der Jahreslosung der evangelischen Kirche „Suche Frieden und jage ihm nach“ bereitete Pfarrer Wilfried Pahlke in der Christuskirche mit Worten des Kirchenvaters Augustinus auf das Thema Frieden, Achtung und Respekt vor. Damit erinnerte er an den achtungsvollen Umgang miteinander und den Frieden. Darum geht es auch Ralf Bos (Jahrgang 1961). „Das Wort Frieden setze ich in unserer kleinen Welt nicht nur für den Respekt meinen Mitarbeitern gegenüber ein. Ich versuche auch, möglichst weiche Grenzen zwischen unseren Lieferanten, uns und unseren Kunden zu bilden“, erklärte Bos, auch Unternehmer des Jahres der Mittelstandsvereinigung.